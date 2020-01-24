离新年还有倒数一天，想必你已经看过很多贺岁广告了吧！有些走搞笑路线的，温馨的，MTV等，您更喜欢哪一个呢？

小编喜欢 EcoWorld 今年的贺岁广告。 除了拍摄手法很独特，搭配影片的旁白也深入人心，令人动容和催泪，看完后都忍不住想立马回家过年~

不是因为我们过年才要团圆，而是因为我们团圆才是过年~

这新春短片中带出的讯息『在一起就是年』让人深深探讨“过年”的含义。

影片中一开始就摆出每个人家庭都会有的『饭桌』，看着片中形形色色的人在准备过年，总有那么一幕会勾起您的回忆。

不管过了多少年，想起时依然如此温暖。

「小时候觉得时间好慢

长大后却希望每次相聚都不要散场」

长大后的我们总是希望能有多一点时间陪陪家人，多一点点时间和好友相聚，多一点点时间照顾孩子~因为这一些林林总总的期许，让过年变得特别不一样。

▼▲大家齐心的一起布置家里、制作年饼、办年货，让这个新年更加有意义。

当大家齐聚一堂时，也会发现有些情感一直没有变。渐渐地我们就会明白，为什么每到快过年的时候，那么多人不厌其烦的拥挤在火车站、飞机场，或是在路上塞着车——要赶回家过年的渴盼心情。

大家都赶着在年三十晚当天回家吃团圆饭，那种如候鸟一般浩浩荡荡的迁徙，是我们华人过年独有的场面，内蕴着多么浓重的感情。

『我们以为过年最精彩地是烟花和鞭炮声

殊不知，家家户户传出的欢笑声，比任何声音更动听』

就因为我们心之向往，回家过年，让我们的新年团圆饭更加有意义。不是因为团圆饭的菜肴多么的丰富，而是参杂在里头的亲情与年味格外浓郁，两者互动而交融，才会越发让人体会到家庭中每人参与的重要性和年的意义。

这意义就是亲情，就是团圆，就是强化亲人在一起的时间和滋味。即使如今电子时代涌出很多过年的新民俗，但是，都无法更易或替代这样团圆饭的传统民俗文化。

就算我们只是平凡的在喝茶聊天、吃饭围炉又或者玩玩小游戏，但只要是和亲人一起做时，它总是变得更加令人难忘和有意义~

看完后，是不是归心似箭了呢？记得小心开车，一起平安回家过年~

在这里祝大家新春快乐，阖家幸福！

#在一起就是年 #Togethernessishappiness #EcoWorld