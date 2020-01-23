新年不知道要去哪里？不要再往商场跑了！除了挨家挨户拜年聚餐外，你也可以约家人或亲友来个“年味”十足的新春娱乐活动，一起去赏璀璨漂亮的花灯！

为了迎接2020庚子年的到来，已经有越来越多庙宇在园内打造了美轮美奂的大型花灯，造型绚丽夺目的花灯引人入胜！很值得大家一起来围观哦！

1. 东禅寺

赏花灯必去Top 1！仁嘉隆东禅寺举办的第17年灯会，每年的花灯造型都别出心裁，除了可以赏灯会览花海，还可以参与东禅寺安排的一系列汇集新春节庆，文艺展览及佛教传统年节的活动，大家齐齐赏灯祈福，过个吉祥新年！

地址：PT2297, Jalan Sungai Buaya, Taman Melati, 42600 Jenjarom, Selangor

2. 极乐寺

东南亚最大的佛寺——鹤山极乐寺， 是槟城的名胜景点之一，已有逾百年历史，新春灯会更是吸引全国民众甚至外国游客来感受浓郁春节气氛的活动。极乐寺观亮灯时间将从1月19日进行至2月21日，傍晚7时开始至午夜12时。

地址：1000-L, Tingkat Lembah Ria 1, 11500 Ayer Itam, Pulau Pinang.

3. 天后宫

乐岭圣天后宫是吉隆坡最有代表性，且历史悠久的华人神庙之一。每逢农历新年都会都会挂上红彤彤的灯笼，而且年除夕当天就有很多人来上香祈福，为新的一年取得好彩头。

地址：65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

4. 新马寺

新山也有Disney了？佛光山新马寺新年平安灯法会仿拟迪斯尼城堡灯饰，高50尺、宽60尺及36尺深，为新春新增一个打卡景点！

地址：PTD 70521 LOT 111561, Persisiran Sutera Danga, Taman Sutera Utama, 81300 Johor Bahru, Johor

5. 西天宫

瓜拉庇劳西天宫有史以来第一次举办新春花灯节，今年至少挂有1800个灯笼，打造浓烈的新年气氛！大年初七当晚将会有歌舞表演、初八也有举办拜天公仪式，欢迎全国各地游客踊跃出席，一起欢庆农历新年！

地址：Lot PT 2157, 7KM Jalan Tampin, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Like Rojaklah Facebook！不出门也能知天下事～