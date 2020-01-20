春节吃年糕，“义取年胜年，籍以祈岁稔。”寓意万事如意年年高。

年糕在新年扮演着必不可少的重要角色！单吃又嫌它太甜腻，拜完神丢掉又太浪费，但原来年糕只要加入一点点其它元素，就可以摇身一变成为人人抢着要的小吃哦！

年糕番薯球

材料：地瓜 （番薯）、面粉、年糕、细糖、粘米粉、盐

1. 将地瓜洗净去皮切块后，蒸熟备用。

2. 将面粉、细糖、盐混合后，放入蒸熟后的地瓜，在将地瓜戳成泥的同时，混合面粉、糖及盐。

3. 在手上沾一些粘米粉后，就将刚刚混合好的地瓜泥戳成地瓜球，并包入年糕里，在戳成球形。

4. 将地瓜年糕球的表面沾上面粉，并放入已预热的油锅里炸成金黄色，即可捞起，等放凉后就可享用了。

春卷炸年糕

材料：年糕、甜番薯、芋头、冷冻春卷皮（1包）、炸油、1颗鸡蛋

1. 把甜番薯和芋头切条，年糕切条备用。

2. 把切条的番薯和芋头拿去蒸熟备用。

3. 用一张的春卷皮，放上年糕条和熟的番薯和芋头。

4. 跟着包起来，鸡蛋打散把封口搽上蛋液粘紧， 烧锅热油，把春卷年糕用中火炸至金黄色即可上桌。

椰丝年糕

材料：年糕、椰丝、盐

1. 把椰丝倒在一个盘上，放入少许盐混合均匀，把切片的年糕铺在上面，大火蒸5-6分钟。

2. 把刚蒸好的年糕，放置一旁数分钟。

3. 然后用双筷子，夹着年糕沾满椰丝，就可以吃了。

香煎桂花糖年糕

材料：年糕、桂花糖、淀粉、鸡蛋、花生芝麻碎

1. 将桂花糖块先煮至溶化，备用。

2. 将年糕切块备用。

3. 淀粉用水稀释后，倒入打发好的蛋汁里混合均匀。

4. 将年糕均匀地沾上蛋汁，放到已预热的煎锅里，两面煎熟后，将桂花糖倒入，并煮至糖汁收干，即可盛碟，撒上花生芝麻碎就可上桌了。

黄金砖块

材料：500克年糕、适量的水饺皮、一小碗水、适量的油

1. 把年糕切块（可以切大块一点），然后把外层的香蕉叶去除。

2. 拿一片水饺皮，把一块年糕包在里面。

3. 用指尖点少许的水，然后沾在水饺皮的边缘，作为封口

4. 把水饺皮封起来。

5. 把年糕饺子放入锅中油炸至金黄色

6. 从锅中取出，就可以品尝了！

（以上食谱取自网络，若有冒犯请告知，谢谢）

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