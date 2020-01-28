运势好坏与否会影响一整年的运程，为了要有一个“Huat”年，有计划出国旅行的朋友一定要好好的选给你带来好运的国家！

现在就揭晓十二生肖的开运旅游地点，还会附加旅游时需注意的事项和最适合跟你作伴同行的生肖旅游伴侣哟！

生肖鼠（日本、韩国、纽约及乌克兰）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖牛的朋友哦！旅游时要对周遭环境多加留意一些以防不愉快的事情发生在你身上。另外还建议你充分利用空闲时间来提高自己在金融及财务管理方面的知识，你可以多阅读该领域的书籍，有机会到海外时也可以多留意寻找商机。

生肖牛（澳洲、香港、土耳其、美国及印度）

今年最适合跟你作伴同行的分别是生肖蛇和鸡的朋友！旅游时请多多与身边的人互动，你很有可能会从这些互动中受益不少哦！另外也要把你的旅游行程安排妥当，确保行程让你有足够的喘息空间，避免行程过于拥挤而缺乏休息。

生肖虎（台湾、菲律宾、文莱及加拿大）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖牛和兔的朋友！今年的你无论是商务旅行还是自己计划出国旅行请好好地妥善处理自己的钱财，旅游前除了要确保自己带了足够的现金，在外旅游时也别一股脑儿地把钱给花光哦！

生肖兔（印尼、西班牙、智利及美国）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖羊的朋友哦！今年单身的你爱情际遇颇多，出外旅游时可以广交朋友，你未来的另一半很有可能会潜藏其中呢！另外想要增加你的旅游运势可以多拍照片PO在社交媒体上打卡频密更新你的账号丫！

生肖龙（中国、印尼、法国及秘鲁）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖鸡的朋友！旅行前一定要充分做好功课，把旅游行程都安排好并且要熟读它。而在旅游途中也别忘了随时随地向家人更新自己的位置和状态让他们安心。

生肖蛇（美国、英国、俄罗斯及澳洲）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖牛和鸡的朋友！2020年你的生活各方面可说是相当顺利的，出外旅游时可以多放松身心尽情玩乐、享受异地风情！千万不要因为嘴馋而吃多了，要小心管理身材哦！

生肖马（台湾、希腊、葡萄牙及美国）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖蛇和羊的朋友！在前往旅行的途中可以观赏一些轻松的喜剧电影打发时间，让你拥有美好的心情踏上旅途。在外旅行要多加注意随身携带的贵重物品，要是丢失钱包会是一件挺麻烦的事！

生肖羊（文莱、荷兰、意大利及马来西亚）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖兔和羊的朋友！出国旅行时要暂时抛开腼腆的一面，多发挥你的热情向身边遇到的人勇敢SAY HI！你的热情及友善的一面将会为你招来贵人哦！

生肖猴（印尼、韩国、日本及罗马尼亚）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖蛇的朋友！在前往旅游的途中可以阅读小说打发时间，沉浸在自己天马行空的创意世界里。在外旅游时要随时提高自己的警戒心多警惕身边的事物以避免受骗。剁手购买某样东西前最好先了解一下该商品的一般价格或货比三家为好哦！

生肖鸡（波兰、土耳其、美国、澳洲及菲律宾）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖牛和蛇的朋友！旅游途中乘搭飞机时可以使用机上的娱乐系统玩游戏增添愉悦的心情。另外如果你有打算买一些纪念品送给闺蜜或家人的话一定要先好好规划一番以免回国后才发现买少了纪念品哦！

生肖狗（印尼、印度、匈牙利及巴西）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖兔的朋友！2020年对于狗年出生的人来说是蛮丰硕的一年，因此不必过于担心还未发生的事，活在当下、顺其自然才是最重要的。在外旅行时请务必要注意交通安全，越过马路时要多注意来往的车辆。

生肖猪（斯里兰卡、越南、泰国及瑞士）

今年最适合跟你作伴同行的是生肖兔和羊的朋友！今年对你来说是充满挑战性同时也会有不少机遇的一年。出外旅游时要时刻注意保暖自己及摄取足够的水分，另外也可以多带一些维生素、补品及一些药物以备不时之需。游玩的同时也要兼顾自身的健康，提高身体的免疫力哦！

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