按照传统习俗，农历新年很多添运或避开衰运的“方法”~而其中的这个新年禁忌就是求财招财求好运的重要环节！

根据Ettoday报导，，按照传统习俗，想要求财招财求好运都靠春节这几天！除了要好运也要避免开衰运，所有禁忌中就是“洗头”，要是初一跟初二洗头，会洗掉所谓的“好运”和“财气”，甚至会衰上一整年。

从大年初一来看，早上是开春最重要的时间，除了不要洗头和洗衣物，另外也不要叫人起床，变成对方一整年都被催促做事，但也避免没人睡午觉，因为会慵懒一整年；初一也忌吃稀饭，因为只有穷人才会吃稀饭，有触霉头的意思，同时也忌杀生，最好不要吃荤。除非，还有初一不能吃药，除非真的生重病，不然也会触霉头；不煮新饭，尽量吃除夕留下来的过年饭，象征年年有余。

大年初二一般就是会回娘家，女儿回娘家时忌送单数礼物，在传统认知里单数不吉利，所以带回家的礼物最好成双成对；另外初二也忌洗头和洗衣物。今年喜逢鼠年，大年初三象征老鼠娶亲，传统上忌点灯；也不宜外出与拜年。

初四是民间习俗的接神日，灶王爷汉家神等众神明都会回来守护家人，由于古时候相信灶王爷会点名，所以最好不要出远门。初五这天则是走向过年期间制造的垃圾清理干净，丢出家门，传统上称为“送穷”，否则会带来穷困的兆头。至于初七则是七煞日，开工上班做事上要特别小心，尤其是忌出远门。虽然这些习俗或许不见得有什么道理，但毕竟是流传下来的传统，建议人们还是可多参考注意！

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