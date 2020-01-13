2020年来咯~准备好你下一趟旅程了吗？世界那么大，不知该如何选择，或许可以参考《国家地理杂志》提出的「最佳旅行景点」清单！

《国家地理杂志》旅行执行编辑George Stone表示，这份最佳旅行景点清单，是与世界各地的国家地理编辑，作家，探险家，摄影师以及热情的旅行者一起合作，整理出的2020年必知、必看的景点，并以文化、城市、自然和冒险分类。

文化精选

1、西班牙阿斯图里亚斯（Asturias）

在西班牙的美食之都Asturias，苹果酒传统上是从高处倒入玻璃杯中，产生大量泡沫，产生不一样的风味。阿斯图里亚斯位于今西班牙北部的沿海地区，密密麻麻的树木遍布山坡，到处是野生的沼泽地和整齐的海滩。当地还拥有著名的美食，卡伯瑞勒斯奶酪和锡德拉苹果酒。

最佳旅游季节：5-9月

2、中国贵州省

历史上，贵州是中国最偏僻的省份之一。然而，山区丰富的水资源和凉爽的气候吸引了苹果、华为和其他科技公司在省会贵阳建立数据中心。贵州省还拥有包括布依族、侗族和苗族等少数民族传统村庄，生活节奏非常缓慢，人们延续自六世纪开始实行的耕作和纺织传统，例如纺纱，刺绣和蜡染。

最佳旅游季节：4-5月

3、土耳其哥贝克力谷（Gobekli Tepe）

哥贝克力谷考古遗址大约有11600年的历史，是世界上最古老的寺庙建筑群。

最佳旅游季节：3-5月

4、瓜地马拉（Guatemala）

瓜地马拉是中美洲的一个总统共和制国家，位于北美洲大陆的南部，危地马拉是古代印第安人玛雅文化中心之一，也是古代玛雅人的起源地。

最佳旅游季节：11-12月。

5、阿根廷门多萨（Mendoza）

门多萨是一个风景优美的地方，拥有白雪皑皑的安第斯山脉以及世界上最好的阿根廷葡萄酒，2月下旬至3月初，整个小镇进行为期10天的葡萄丰收庆祝活动。

最佳旅游季节：3-4月

6、埃及阿布辛贝（Abu Simbel）

阿布辛贝位于埃及南部，是埃及法老拉美西斯二世建造的两座寺庙的所在地，是现代工程的考古宝藏和奇观。高耸的寺庙被沙子掩埋了几千年，于1813年被考古学家发掘出来。

最佳旅游季节：2-3月

城市精选

1、美国宾夕法尼亚州费城（ Philadelphia）

费城慢慢地从一个上世纪上半叶的工业城市，变成了一个富有创造力的制造城市，重现美国经典。费城有很多闪亮的东西：充满活力的壁画和闪闪发光的金属制品，多色马赛克和万花筒灯装置。

最佳旅游季节：全年

2、捷克共和国特尔奇镇（Telč）

特尔奇镇（Telč）是捷克共和国摩拉维亚南部的一个城镇，靠近伊赫拉瓦，包括水城堡，一个巨大的广场和保存完好的文艺复兴房屋；1992年被列为世界遗产。

最佳旅游季节：5-9月

3、印度高知堡（Fort Kochi）

高知堡位于印度西南海岸，是一个迷人的小镇。高知堡（Fort Kochi）的建筑和历史遗址是大多数游客的最大吸引力。

4、波士尼亚赫塞哥维纳莫斯塔尔（Mostar）

历史悠久的莫斯塔尔在波士尼亚战争（1992–1995）期间被部分摧毁。自《代顿和平协定》签订，莫斯塔尔已经了平静的25年，这座老城区的许多建筑物如今已被重建或恢复。莫斯塔尔最和平的和平形象是16世纪的老桥，于2004年重建。

最佳旅游季节：5月

5、义大利帕尔马（Parma）

义大利北部城市帕尔马是帕尔马奶酪和帕尔马火腿的故乡。帕尔马给世界的礼物包括「奶酪之王」帕尔马奶酪，朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi）的歌剧，以及文艺复兴时期画家柯勒乔（Correggio）的「圣母升天」杰作。这座义大利北部城市被命名为「2020年义大利文化之都」。

最佳旅游季节：4-5月

6、墨西哥普埃布拉（Puebla）

普埃布拉作为墨西哥的第四大城市由西班牙人于1531年建造，是一座巴洛克式建筑的堡垒。普埃布拉的100个街区的市中心，被联合国教科文组织列为世界遗产，到处都是华丽的17世纪和18世纪建筑，融合了普埃布拉的本土和欧洲殖民的风格。

最佳旅行季节：全年

自然精选

1、加拿大魁北克马格达伦群岛（Magdalen Islands）

隶属魁北克的马格达伦群岛，因为这里可以“看到一个美丽但逐渐减少的冰世界，以及依赖于此的竖琴海豹。观看竖琴海豹捕猎是魁北克这些岛屿吸引游客的地方之一。

最佳旅游季节：2-3月

2、非洲南部卡拉哈里沙漠（Kalahari Desert）

卡拉哈里沙漠是非洲南部的一大平原沙漠，一年四季稳定的温度，极低的湿度，几乎零的光或声污染以及缺乏云层的覆盖，使这个公园成为地球上最佳观星目的地。

最佳旅游季节：8-9月

3、白俄罗斯/波兰比亚沃维耶扎森林（Bialowieza Forest）

比亚沃维耶扎原始森林于1979年被认定为世界自然遗址，这一片古老森林横跨白俄罗斯和波兰边界，是欧洲仅有的原始森林。这裡的常青阔叶林为猞猁、水獭和欧洲野牛等稀有动物提供了一个理想的栖息地。

最佳旅行季节：9-10月

4、匈牙利国家蓝道（National Blue Trail）

匈牙利的国家蓝道是最理想的远足目的地之一。蓝道蜿蜒曲折，上面布满了白色和蓝色条纹的路标，始创于1938年，被公认为欧洲第一条长途步道，该路线始于西班牙，结束于（通过轮渡）赛普勒斯。

最佳旅游季节：8-9月

5、西班牙加那利群岛（Canary Islands）

加那利群岛，是非洲西北海域的岛屿群，由7个小岛组成，是西班牙的一个自治区，也是欧盟的领域。加那利群岛是著名的阳光和沙滩度假胜地，海岸保护区清澈见底的海水被认为是欧洲最佳的潜水目的地之一。

最佳旅游季节：9-10月

6、马尔地夫

据说，由于地球海平面上升，马尔地夫的大部分地区可能在几十年内消失。

最佳旅游季节：2-3月

7、美国亚利桑那州大峡谷（Grand Canyon）

大峡谷国家公园，位于美国亚利桑那州，1979年被列为世界自然遗产，因壮观的科罗拉多大峡谷而闻名，经过科罗拉多河数百万年的侵蚀，可以看到五彩缤纷的岩层，数之不尽的平顶山和峡谷岩壁。

最佳旅游季节：9-10月

冒险精选

1、澳大利亚塔斯马尼亚（Tasmania）

作为澳大利亚唯一的岛屿州，塔斯马尼亚拥有洁净的空气、新鲜的海鲜和占地达40%的世界遗产区。在这个遥远的澳洲小岛上，海底潜水活动、自驾车荒野度假、乘破冰船去南极等等活动受到游客的青睐。

最佳旅游季节：9-5月

2、奥地利大格洛克纳山高山路（Grossglockner High Alpine Road）

这条公路于1935年完工，游览路线可以让驾驶者体验原始的高山环境，以前只有登山者才能进入。该路线旨在品尝而不是超速行驶，沿途具有多个风景优美的遗遗迹和小路。

最佳旅游季节：6-9月

3、英国威尔斯之路（Wales Way）

三条全新的全国旅行路线，统称为威尔斯之路，展示了这个充满传奇色彩的土地的精华。每条驾驶路线都是通往户外探险的门户。

最佳旅游季节：5-6月

4、日本东北部

日本东北地区该地区由日本主岛本州的最北部六个县组成，拥有原始森林，峡谷和火山口湖，有数千年历史的寺庙和神社以及古老的当地节日，但只有不到2％的国际旅行者来到这里。

最佳旅游季节：全年

5、俄罗斯堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）

堪察加世界遗产遗址充满了野生动物，包括重达1500磅或以上的棕熊。堪察加是一个非常原始的地方，直到最近几年，才有勇敢的冒险家来。现在也提供越来越多的旅行方式：火山远足，观景跋涉，直升机滑雪，漂流，参观苔原驯鹿营和敬畏之地。

最佳旅游季节：8-9月

6、查德扎库玛国家公园（Zakouma National Park）

查德扎库玛国家公园是非洲野生动物园的热门目的地之一，是非洲大象的家园（2019年约有559头，到2024年预计将有1000头）。在这里你不但可以看到成群的大象还可以看到长颈鹿，角马，狮子和羚羊，灵长类动物和各种鸟类。

最佳旅行季节：3-4月

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